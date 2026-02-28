Хуситы объявили о готовности поддержать Иран на фоне кризиса Лидер «Ансар Аллах» аль-Хуси заявил о готовности хуситов поддержать Иран

Йеменские хуситы официально объявили о готовности вступить в конфликт на стороне Ирана. Лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил о полной поддержке Тегерана в его противостоянии с Израилем и Соединенными Штатами, передает телеканал Al Masirah.

Мы полностью готовы к любому развитию событий. В рамках нашей <...> солидарности с Исламской Республикой <...> мы предпримем действия в различных направлениях, — указал он.

По словам аль-Хуси, его движение не останется в стороне и предпримет активные действия в ответ на эскалацию против Исламской Республики. Это заявление расширяет географию потенциального конфликта на Ближнем Востоке, который и без того охвачен противостоянием между Израилем, США и Ираном.

«Ансар Аллах» контролирует значительную часть Йемена. Движение уже не раз демонстрировало способность наносить удары по территории Израиля и атаковать суда в Красном море.

Ранее сообщалось, что на фоне действий американской армии нефтегрузовые суда прекратили движение в Ормузском проливе на юге Ирана. Скорость танкеров снизилась до нуля. На данный момент это единственный морской путь для экспорта нефти из шести стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.