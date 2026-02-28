Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 22:55

Хуситы объявили о готовности поддержать Иран на фоне кризиса

Лидер «Ансар Аллах» аль-Хуси заявил о готовности хуситов поддержать Иран

Хуситы из «Ансар Аллах» в Йемене Хуситы из «Ансар Аллах» в Йемене Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Йеменские хуситы официально объявили о готовности вступить в конфликт на стороне Ирана. Лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил о полной поддержке Тегерана в его противостоянии с Израилем и Соединенными Штатами, передает телеканал Al Masirah.

Мы полностью готовы к любому развитию событий. В рамках нашей <...> солидарности с Исламской Республикой <...> мы предпримем действия в различных направлениях, — указал он.

По словам аль-Хуси, его движение не останется в стороне и предпримет активные действия в ответ на эскалацию против Исламской Республики. Это заявление расширяет географию потенциального конфликта на Ближнем Востоке, который и без того охвачен противостоянием между Израилем, США и Ираном.

«Ансар Аллах» контролирует значительную часть Йемена. Движение уже не раз демонстрировало способность наносить удары по территории Израиля и атаковать суда в Красном море.

Ранее сообщалось, что на фоне действий американской армии нефтегрузовые суда прекратили движение в Ормузском проливе на юге Ирана. Скорость танкеров снизилась до нуля. На данный момент это единственный морской путь для экспорта нефти из шести стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ансар Аллах
поддержка
Иран
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что станет со сборной Ирана по футболу перед ЧМ-2026
Иранский беспилотник атаковал международный аэропорт Дубая
«Низкий поклон»: все спасатели ребенка в Петербурге получат премию Кеосаяна
Убийство лидера Ирана Хаменеи: подробности, реакции, что дальше
ЦАХАЛ обнародовала список ликвидированных иранских чиновников при ударе
Зумеры отменяют Кадышеву с Булановой: почему их сменили Герман и Магомаев
Шииты обозначили свою позицию в конфликте США и Ирана
Турцию разочаровало поведение союзников в отношении Ирана
МИД Ирана опроверг информацию о гибели Хаменеи
При атаках ВСУ пострадали мирные жители Макеевки и Донецка
Операция Израиля и США против Ирана: как конфликт повлияет на Россию
Украинские дроны повредили гражданские авто и дома под Брянском
Трампу предъявили доказательства гибели главы Ирана
Повстанческие группы Ирака начали новые операции против баз США
Атака США и Израиля на Иран: последние новости, жертвы, россияне в Дубае
Захарова рассказала, как Запад спланировал удары по Ирану
Дача в начале весны: какие работы нужно сделать на участке прямо сейчас
Хуситы объявили о готовности поддержать Иран на фоне кризиса
В США сообщили о гибели верховного лидера Ирана
«Все закрыто»: россиянка описала ситуацию в центре Дубая
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.