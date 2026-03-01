Убийство лидера Ирана Хаменеи: подробности, реакции, что дальше

Израильские и американские СМИ сообщают о ликвидации верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи. Что об этом известно, подтверждают ли смерть лидера в Иране?

Правда ли, что Али Хаменеи погиб

По данным портала Axios, Вашингтон получил от израильской стороны информацию о возможной ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Сообщается, что посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил американским официальным лицам о гибели политика в результате удара по его резиденции.

Telegram-канал «Голос Израиля» утверждает, что американскому лидеру Дональду Трампу продемонстрировали видеозапись, на которой запечатлено тело убитого лидера Ирана.

«Впервые в истории Израиль официально ликвидировал главу государства», — подчеркивается в публикации.

При этом телеканал CNN также заявляет, что у Израиля якобы есть фотография тела верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Израиль получил фотографию мертвого тела аятоллы Али Хаменеи», — говорится в публикации со ссылкой на неназванный источник.

Неназванный представитель администрации США в разговоре с Fox News заявил, что Хаменеи мог погибнуть в результате удара Израиля по Ирану. По его данным, всего ЦАХАЛ мог ликвидировать от пяти до 10 высокопоставленных лиц.

«Высокопоставленный представитель Министерства обороны США сообщил мне, что правительство Соединенных Штатов согласно с оценкой Израиля о гибели аятоллы Али Хаменеи, а также пять–десять других высших иранских руководителей, которые все находились на совещании в комплексе зданий в Тегеране в субботу утром. Высший командующий КСИР также убит», — написала в соцсети X журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

При этом официальной информации о смерти Хаменеи от иранских властей не поступало.

Официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи заявил, что Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан не пострадали в результате ударов. По его словам, на данный момент они находятся в безопасности.

«Все они в безопасности и чувствуют себя хорошо», — указал дипломат.

К чему может привести гибель Хаменеи, кто может занять его пост

Перед планируемыми ударами по Ирану Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пришло к выводу, что в случае гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи его место, скорее всего, займут сторонники жесткой политики из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает Reuters, ссылаясь на два источника, осведомленных о разведывательных оценках.

Как заявляют собеседники агентства, «даже если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи будет убит в ходе операции, его, вероятно, заменят представители жесткой линии из КСИР».

В публикации говорится, что за последние две недели были подготовлены аналитические отчеты, в которых рассматривались различные варианты развития событий в Иране после потенциального военного вмешательства со стороны США, а также оценивалась вероятность внутренних политических трансформаций. По информации из источников, разведывательные службы не пришли к окончательным заключениям ни по одному из этих сценариев.

Корпус стражей исламской революции — это элитные вооруженные силы Ирана, которые защищают существующую систему управления в стране.

Агентство сообщает, что обсуждение возможных сценариев развития событий происходило на фоне обсуждений в администрации США относительно возможных последствий военных действий. Президент Дональд Трамп в последние недели высказывался о возможности изменений в руководстве Ирана, но не раскрывал конкретных деталей позиции Вашингтона по данному вопросу. В своем видеообращении, опубликованном в субботу, он обратился к иранскому народу с призывом «взять управление страной в свои руки».

Издание The New York Times писало, что Хаменеи выбрал трех преемников на случай своей гибели. Имена кандидатов остаются в тайне, и их знают только люди, которые близки к президенту.

Согласно Конституции Ирана, в случае кончины верховного лидера совет экспертов, состоящий из 88 человек, обязан выбрать его преемника. Этот механизм был применен в 1989 году, когда Али Хаменеи стал лидером страны. Журналисты выяснили, что действующий глава стремится обеспечить гладкую и оперативную передачу власти в случае своей кончины.

