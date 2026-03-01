Иранский дрон ударил по знаменитому «парусному» отелю в Дубае Иранский дрон ударил по пятизвездочному отелю Бурдж-аль-Араб в Дубае

Пятизвездочный отель Бурдж-аль-Араб, являющийся одним из символов Дубая, подвергся атаке иранского беспилотника. В результате удара в здании вспыхнул пожар, охвативший фасад с первого по шестой этаж.

По предварительным данным, удар пришелся в район стекловолоконной балки. Здание высотой 321 метр стоит на искусственном острове.

Ранее стало известно, что аэропорт Дубая подвергся атаке беспилотника, пишут ближневосточные СМИ. По предварительным данным, запущенные с иранской территории дроны нанесли удар по территории воздушной гавани, что привело к временной остановке полетов. Официальные лица пока не комментируют масштаб разрушений и наличие пострадавших.

До этого сообщалось, что не менее 200 американских военных погибли и были ранены в результате ракетных атак Ирана на объекты США на Ближнем Востоке. Тегеран атаковал 14 баз. Иран заявляет, что большинство ракет США и Израиля не достигли целей, упав в Ираке и странах Персидского залива.

Также Вашингтон получил от израильской стороны информацию о возможной ликвидации верховного лидера Ирана. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер проинформировал американских официальных лиц о гибели политика в результате удара по его резиденции. Подтверждения от иранских властей пока не поступало.