В Иране пообещали проучить США за проявленную агрессию Арагчи: Иран готов проучить США за агрессивные действия в отношении республики

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью американскому телеканалу NBC подчеркнул, что опыт предыдущей войны позволил стране значительно усилить свой оборонный потенциал. Он предупредил, что ответ Тегерана на любую агрессию со стороны США будет жестким и соразмерным.

По словам министра, Тегеран безусловно проучит агрессоров так, как они того заслуживают. Арагчи отметил, что текущий уровень подготовки Исламской Республики значительно выше, чем в период прошлого конфликта. Это дает уверенность в способности отразить атаку, пояснил политик.

Мы <...> даже более подготовлены, чем в прошлый раз, во время 12-дневной войны. Я убежден, что мы справимся с этим, мы очень хорошо знаем, как защищать себя, — сказал Арагчи.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что ситуация вокруг Ирана вышла из-под контроля и грозит глобальными последствиями. Дипломат назвал необоснованными попытки Запада оправдать действия США и Израиля угрозой иранской ядерной программы.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что США, Израиль и Иран должны немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Он предупредил, что альтернативой деэскалации станет масштабная война с катастрофическими последствиями.