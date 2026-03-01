Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 02:26

Израиль сообщил о первой жертве ракетного удара Ирана

Kan: женщина погибла в Тель-Авиве в результате ракетного удара Ирана

Израиль, Иерусалим: израильтянин смотрит на следы выстрелов на лобовом стекле автобуса после перестрелки на автобусной остановке в Иерусалиме Израиль, Иерусалим: израильтянин смотрит на следы выстрелов на лобовом стекле автобуса после перестрелки на автобусной остановке в Иерусалиме Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате массированного удара Ирана по территории Израиля зафиксирован первый летальный исход, сообщила гостелерадиокомпания Kan. Жертвой атаки стала женщина примерно 40 лет, погибшая в Тель-Авиве.

По данным СМИ, число пострадавших в ходе обстрела достигло 22 человек. Все они были оперативно эвакуированы с мест происшествий, о чем сообщили в пресс-службе местной полиции.

Медицинскую помощь пострадавшим оказывают сотрудники службы скорой помощи «Маген Давид адом» (MDA). Один человек находится в тяжелом состоянии, трое получили ранения средней степени тяжести, еще 16 граждан отделались легкими травмами.

В настоящее время на месте трагедии продолжают работу экстренные службы. Специалисты разбирают завалы, чтобы убедиться в отсутствии людей, которые могли оказаться заблокированными под обломками разрушенных конструкций.

Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты подверглись массированной атаке со стороны Ирана. Министерство обороны страны сообщило, что с начала эскалации регионального конфликта силы ПВО уничтожили 137 ракет и 209 беспилотников, направленных на объекты на территории ОАЭ. Благодаря этому удалось избежать многочисленных жертв и масштабных разрушений, хотя паника среди населения и туристов была колоссальной.

Израиль
Иран
атаки
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Бахрейна подвергся атаке дрона
Четырех членов семьи Хаменеи объявили погибшими при ударах США и Израиля
В Совфеде высмеяли «деколонизацию» Донбасса киевскими властями
Причал у самого «попсового» в ОАЭ архипелага вспыхнул из-за упавших дронов
Обида на Корчевникова, театр, смерть Ланового: где сейчас Ирина Купченко
Российская актриса рассказала подробности эвакуации в Дубае
Озвучено, кто в Иране готовится взять на себя полномочия лидера
Иран обратился к России, Китаю и Пакистану на заседании ООН
Иран обвинил США и Израиль в тяжком преступлении
В ОАЭ заявили о трагических последствиях атаки на аэропорт Абу-Даби
Израиль сообщил о первой жертве ракетного удара Ирана
Системы противовоздушной обороны закрыли щитом небо над ОАЭ
В Иране пообещали проучить США за проявленную агрессию
Появились данные о пострадавших при ударе по аэропорту Дубая
«Лицо как застывшая маска»: Джоли перепугала русских зрителей внешним видом
«Нож в спину»: в России осудили США и Израиль за агрессию против Ирана
Небензя раскрыл опасность конфликта на Ближнем Востоке для всего мира
В соцсетях Хаменеи появилась запись впервые с начала конфликта с США
Несколько человек пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область
Стало известно о реакции иранцев на слухи о гибели Хаменеи
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.