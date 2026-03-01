Израиль, Иерусалим: израильтянин смотрит на следы выстрелов на лобовом стекле автобуса после перестрелки на автобусной остановке в Иерусалиме

Израиль сообщил о первой жертве ракетного удара Ирана Kan: женщина погибла в Тель-Авиве в результате ракетного удара Ирана

В результате массированного удара Ирана по территории Израиля зафиксирован первый летальный исход, сообщила гостелерадиокомпания Kan. Жертвой атаки стала женщина примерно 40 лет, погибшая в Тель-Авиве.

По данным СМИ, число пострадавших в ходе обстрела достигло 22 человек. Все они были оперативно эвакуированы с мест происшествий, о чем сообщили в пресс-службе местной полиции.

Медицинскую помощь пострадавшим оказывают сотрудники службы скорой помощи «Маген Давид адом» (MDA). Один человек находится в тяжелом состоянии, трое получили ранения средней степени тяжести, еще 16 граждан отделались легкими травмами.

В настоящее время на месте трагедии продолжают работу экстренные службы. Специалисты разбирают завалы, чтобы убедиться в отсутствии людей, которые могли оказаться заблокированными под обломками разрушенных конструкций.

Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты подверглись массированной атаке со стороны Ирана. Министерство обороны страны сообщило, что с начала эскалации регионального конфликта силы ПВО уничтожили 137 ракет и 209 беспилотников, направленных на объекты на территории ОАЭ. Благодаря этому удалось избежать многочисленных жертв и масштабных разрушений, хотя паника среди населения и туристов была колоссальной.