Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 03:32

Аэропорт Бахрейна подвергся атаке дрона

МВД: беспилотник атаковал международный аэропорт Бахрейна

Бахрейн Бахрейн Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Международный аэропорт Бахрейна подвергся атаке с применением беспилотного летательного аппарата, сообщила пресс-служба МВД в социальной сети Х. Воздушной гавани был нанесен материальный ущерб. В результате инцидента никто не пострадал.

Соответствующие органы принимают меры по обеспечению безопасности объекта, — говорится в сообщении.

Ранее власти Дубая официально подтвердили информацию о пострадавших в результате удара по международному аэропорту. В заявлении пресс-службы эмирата говорится о четырех сотрудниках авиагавани, получивших травмы.

До этого пятизвездочный отель Бурдж-аль-Араб, являющийся одним из символов Дубая, подвергся атаке иранского беспилотника. В результате удара в здании вспыхнул пожар, охвативший фасад с первого по шестой этаж.

Также появилась информация, что не менее 200 американских военных погибли и были ранены в результате ракетных атак Ирана на объекты США на Ближнем Востоке. Тегеран атаковал 14 баз. Иран заявляет, что большинство ракет США и Израиля не достигли целей, упав в Ираке и странах Персидского залива.

Бахрейн
аэропорты
дроны
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране объявили траур из-за гибели Хаменеи
Овечкин установил новый снайперский рекорд в НХЛ
Иран официально подтвердил гибель своего верховного лидера
Обломки иранской ракеты залетели в квартиру дочери главы израильского МИД
Раскрыта главная цель атаки Ирана на Дубай
Госсекретарь США в страхе отменил поездку на Ближний Восток
Трамп заявил о гибели Хаменеи: что это значит для Ирана, кто его заменит
Постпреды Ирана и США колко переговорили в ООН
В Сети появилось видео пролета иранских ракет над Дубаем
Аэропорт Бахрейна подвергся атаке дрона
Четырех членов семьи Хаменеи объявили погибшими при ударах США и Израиля
В Совфеде высмеяли «деколонизацию» Донбасса киевскими властями
Причал у самого «попсового» в ОАЭ архипелага вспыхнул из-за упавших дронов
Обида на Корчевникова, театр, смерть Ланового: где сейчас Ирина Купченко
Российская актриса рассказала подробности эвакуации в Дубае
Озвучено, кто в Иране готовится взять на себя полномочия лидера
Иран обратился к России, Китаю и Пакистану на заседании ООН
Иран обвинил США и Израиль в тяжком преступлении
В ОАЭ заявили о трагических последствиях атаки на аэропорт Абу-Даби
Израиль сообщил о первой жертве ракетного удара Ирана
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.