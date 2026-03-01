Аэропорт Бахрейна подвергся атаке дрона

Международный аэропорт Бахрейна подвергся атаке с применением беспилотного летательного аппарата, сообщила пресс-служба МВД в социальной сети Х. Воздушной гавани был нанесен материальный ущерб. В результате инцидента никто не пострадал.

Соответствующие органы принимают меры по обеспечению безопасности объекта, — говорится в сообщении.

Ранее власти Дубая официально подтвердили информацию о пострадавших в результате удара по международному аэропорту. В заявлении пресс-службы эмирата говорится о четырех сотрудниках авиагавани, получивших травмы.

До этого пятизвездочный отель Бурдж-аль-Араб, являющийся одним из символов Дубая, подвергся атаке иранского беспилотника. В результате удара в здании вспыхнул пожар, охвативший фасад с первого по шестой этаж.

Также появилась информация, что не менее 200 американских военных погибли и были ранены в результате ракетных атак Ирана на объекты США на Ближнем Востоке. Тегеран атаковал 14 баз. Иран заявляет, что большинство ракет США и Израиля не достигли целей, упав в Ираке и странах Персидского залива.