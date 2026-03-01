Госсекретарь США в страхе отменил поездку на Ближний Восток

Госсекретарь США Марко Рубио отменил запланированный на 2–3 марта визит в Израиль, сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт. Решение принято «ввиду нынешней ситуации» в регионе.

Ввиду нынешней ситуации госсекретарь Рубио больше не планирует ехать в Израиль 2 марта, — указал представитель Госдепа.

Еще накануне, 27 февраля, в Госдепе официально анонсировали поездку Рубио, заявляя, что он обсудит с израильским руководством «широкий спектр региональных вопросов». Предполагался диалог по ситуации в Иране и Ливане, а также по реализации мирного плана в секторе Газа.

Однако события развивались стремительно. Утром 28 февраля США и Израиль начали массированную военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и другим крупным городам.

Тегеран ответил ракетными пусками по территории Израиля и американским базам в регионе, включая объекты в ОАЭ и Катаре. В результате атак есть погибшие и раненые.

Ранее экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана завершилось громким дипломатическим скандалом. Постпред США Майк Уолтц и постпред Исламской Республики Амир Саид Иравани обменялись резкими выпадами, обвинив друг друга в нарушении международного права и несоблюдении элементарных норм вежливости.