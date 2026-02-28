Госсекретарь США рекомендовал ближневосточным послам помалкивать

Госсекретарь США Марко Рубио направил американским послам на Ближнем Востоке меморандум с требованием не допускать высказываний по поводу Ирана, которые могли бы осложнить отношения, сообщает The Guardian. Руководителям дипмиссий предписано минимизировать активность в социальных сетях и воздержаться от любых интервью, касающихся переговоров по ядерной сделке.

От дипломатов ожидают полного отказа от формулировок, которые могут быть неверно истолкованы или спровоцировать новый виток напряженности вокруг политики США. Согласно меморандуму, любая неосторожная реплика в условиях обострения обстановки способна серьезно осложнить переговорный процесс и усилить существующие противоречия.

Перед этим президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что стране предстоит принять непростое решение по Ирану. Таким образом он прокомментировал ситуацию с переговорами по иранской ядерной программе. При этом, по данным газеты Politico, в Вашингтоне обсуждаются не только дипломатические сценарии, но и меры силового воздействия на Тегеран, вплоть до устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.