Захарова раскрыла, как Брюссель решил «нагадить» российской миссии при ЕС Захарова: Брюссель решил сократить миссию России при Евросоюзе до 40 человек

Внешнеполитическая служба Евросоюза уведомила Москву о намерении сократить штат постоянного представительства России при ЕС до 40 человек, сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что установленная квота в 40 человек включает не только дипломатический состав, но и административно-технический, передает корреспондент NEWS.ru.

Я могу подтвердить, что европейская внешнеполитическая служба уведомила о принятом в Брюсселе так называемом решении сократить штатную численность постоянного представительства РФ при ЕС и Евратоме до 40 человек, — сказала спикер МИД.

Ранее Захарова заявила, что Лондон и Париж перешли от слов к делу в манипулировании Киевом с помощью ядерной темы. По словам дипломата, европейские столицы заигрывают с украинским правительством, используя эту проблематику уже на практике.

Прежде в пресс-бюро СВР России сообщили, что Германия отказалась ввязываться в авантюру Франции и Великобритании по передаче ядерного оружия украинскому правительству. При этом, по данным службы, Париж и Лондон не оставляют планов по оснащению Украины таким вооружением.