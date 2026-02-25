Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 08:23

Захарова объяснила, как Франция и Великобритания заигрывают с Украиной

Захарова: Париж и Лондон заигрывают с Киевом проблематикой ядерного оружия

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Париж и Лондон заигрывают с Киевом проблематикой ядерного оружия, заявила радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что две европейские страны манипулируют Украиной уже не в риторическом, а в практическом плане.

Британия и Франция готовятся и находятся уже в процессе манипулирования <…> в практическом плане проблематикой ядерного оружия, — сказала Захарова.

Ранее в пресс-бюро СВР России сообщили, что Германия отказалась ввязываться в авантюру Франции и Великобритании по передаче ядерного оружия украинскому правительству. При этом, по данным службы, Париж и Лондон не оставляют планов по оснащению Украины таким вооружением.

В свою очередь заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев предупредил, что Украина непременно применит ядерное оружие против России в случае его получения. Он подчеркнул, что последствия такого шага западных стран станут чрезвычайными. При этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности нанесения ударов по государствам, которые поставят Украине ядерное оружие.

Великобритания
Франция
Украина
Россия
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снайперская работа»: в Ростехе раскрыли, как «Краснополь» изменил СВО
«Проредили ряды»: удары ФАБ привели в ужас бойцов президентской бригады ВСУ
Составлен топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России
Принудительно мобилизованный в ВСУ венгр сдался в плен российским бойцам
В России может появиться новый вид водителей
Захарова объяснила, как Франция и Великобритания заигрывают с Украиной
Народной артистке РСФСР Федосеевой-Шукшиной понадобилась экстренная помощь
Безруков накопил штрафы за нарушения ПДД на 20 тыс. рублей
Брата короля Карла III лишили любимого удовольствия из-за скандала
Экс-депутат Рады рассказал, как можно решить конфликт России и Европы
Стилист рассказал, как правильно ухаживать за кудрявыми волосами
Сына главаря Лобненского ОПС обвинили в 17 эпизодах хищений у бойцов СВО
Для микрозайма теперь недостаточно просто паспорта: что изменится с 1 марта
Бунт на Украине и хитрые махинации Киева: новости СВО к утру 25 февраля
Двое напали с ножом на посетителя торгового центра в Петербурге
Билл Гейтс признал связи с Эпштейном и романы с русскими женщинами
Трехкомнатная квартира загорелась рано утром в одном из домов Петербурга
Москвичам рассказали, когда в столицу придет небольшое потепление
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 февраля: инфографика
ВСУ бросили на штурм под Сумами дезертиров и мобилизованных
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.