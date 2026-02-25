Захарова объяснила, как Франция и Великобритания заигрывают с Украиной Захарова: Париж и Лондон заигрывают с Киевом проблематикой ядерного оружия

Париж и Лондон заигрывают с Киевом проблематикой ядерного оружия, заявила радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что две европейские страны манипулируют Украиной уже не в риторическом, а в практическом плане.

Британия и Франция готовятся и находятся уже в процессе манипулирования <…> в практическом плане проблематикой ядерного оружия, — сказала Захарова.

Ранее в пресс-бюро СВР России сообщили, что Германия отказалась ввязываться в авантюру Франции и Великобритании по передаче ядерного оружия украинскому правительству. При этом, по данным службы, Париж и Лондон не оставляют планов по оснащению Украины таким вооружением.

В свою очередь заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев предупредил, что Украина непременно применит ядерное оружие против России в случае его получения. Он подчеркнул, что последствия такого шага западных стран станут чрезвычайными. При этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности нанесения ударов по государствам, которые поставят Украине ядерное оружие.