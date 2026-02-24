В Совфеде рассказали о риске ядерного удара со стороны Украины

В Совфеде рассказали о риске ядерного удара со стороны Украины Косачев: Украина применит ядерное оружие против России в случае его получения

Украина непременно использует ядерное оружие против России в случае его получения, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Такое мнение сенатор высказал в беседе с изданием «Вести», комментируя возможные поставки ядерных компонентов Киеву со стороны Франции и Великобритании.

Вне всякого сомнения, украинские власти обязательно эти компоненты, это ядерное оружие, используют, — сказал Косачев.

По его словам, если Лондон и Париж все-таки решатся на передачу ядерного оружия Украине, последствия этого шага будут чрезвычайными.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник предупредил, что возможная передача ядерного оружия Украине приведет к резкому ужесточению позиции США и расширению требований России на переговорах. Он подчеркнул, что Вашингтон не заинтересован в эскалации конфликта до глобальной ядерной войны и будет препятствовать таким шагам.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что передача французского ядерного оружия Киеву станет основанием для России нанести ответные удары по Украине и военным объектам Франции. Он отметил, что речь идет о боеголовках TN75 мощностью до 150 килотонн, что в семь раз превышает силу взрыва в Хиросиме.