24 февраля 2026 в 16:12

Экс-нардеп ответил, как передача ядерной бомбы ВСУ отразится на переговорах

Экс-нардеп Олейник: Украина рискует окончательно разругаться с США из-за ЯО

Владимир Олейник Владимир Олейник Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Украина рискует окончательно разругаться с Соединенными Штатами из-за передачи ядерного оружия, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, Вашингтон, который имеет военные базы в Европе, займет гораздо более жесткую позицию в отношении Киева, чтобы не допустить перерастания конфликта в глобальную ядерную войну.

Я думаю, что передача ядерного оружия Украине будет учтена в переговорном процессе Москвы и Киева. По сути, это вопрос глобальной безопасности. Передача такого оружия поднимает уровень эскалации, поэтому эти вопросы будут учтены в требованиях России на переговорах. Это дает РФ право выставлять новые условия. Также я думаю, что США будут бить в набат, их позиция по Украине станет более жесткой. Вашингтону не нужно, чтобы Европа, где размещены ВС США, становилась участницей нового конфликта, — пояснил Олейник.

Он также обратил внимание на заявления представителей российского руководства, которые конкретизируют возможный ответ на появление ядерного вооружения у Киева. Экс-депутат Рады отметил, что в этом контексте Великобритания и Франция рискуют стать прямыми участниками конфликта.

Более широко вопрос передачи ядерного оружия Украине раскрывает Дмитрий Медведев (зампред Совбеза РФ. — NEWS.ru). Он представитель власти, надо воспринимать его заявления как общие. Он говорит конкретно: «Если такое оружие будет размещено на Украине или ЕС поможет Киеву создать его через технологии, мы ударим по тем местам, где оно находится, а также по центрам принятия решений». Очевидно, что в этом контексте и Британия, и Франция — участники повышения уровня эскалации до ядерного конфликта, — резюмировал Олейник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о намерении Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие будет учитываться в ходе переговорного процесса Москвы и Киева. По его словам, это чрезвычайно опасная информация.

