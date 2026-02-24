В Кремле ответили на сообщения о ядерной бомбе для Украины

В Кремле ответили на сообщения о ядерной бомбе для Украины Песков: Россия учтет информацию о возможной передаче Киеву ядерного оружия

Информация о намерении Франции и Великобритании передать Киеву ядерное оружие будет учитываться в ходе переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это чрезвычайно опасная информация, сообщает ТАСС.

Безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе продолжающихся переговоров, потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация, — сказал представитель Кремля.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что правительства Великобритании и Франции могут вооружить Украину ядерной бомбой. По ее данным, передача оружия массового поражения будет замаскирована под разработку самой Украины. Однако в действительности бомба будет иметь западное происхождение. В СВР добавили, что ФРГ не стала участвовать в авантюре Франции и Британии по предоставлению ядерного оружия Украине.

До этого в Министерстве иностранных дел России заявили, что попытки Германии обзавестись собственным ядерным оружием станут прямым нарушением взятых на себя международных обязательств. Дипломаты также обратили внимание на «неблагоприятную репутацию» ФРГ в сфере нераспространения и напомнили о ключевых положениях Договора «2+4», определяющих основы германской государственности.