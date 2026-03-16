На 100 000 меньше. Число банкоматов в РФ упало до минимума: что случилось

По итогам 2025 года число банкоматов сократилось до минимума 2010 года, следует из данных Банка России. В ЦБ подсчитали: число устройств самообслуживания в целом сокращается последние 10 лет — с середины 2014 года, когда на пике их было 235,5 тысячи штук. Сегодня по всей стране насчитывается порядка 138 тысяч терминалов. Что является ключевым в этом тренде — научно-технический прогресс и переход в «цифру» или излишнее давление контрольно-надзорных органов, разбирался NEWS.ru.

Как на уменьшение числа устройств влияет цифровизация

Основной и наиболее мощной движущей силой сокращения банкоматной сети является уход населения в «цифру». Такую точку зрения в беседе с NEWS.ru высказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Этому, по ее словам, способствуют широкое распространение безналичных способов оплаты, таких как банковские карты, бесконтактные платежи и QR-коды, а также развитие онлайн-банкинга и мобильных приложений, позволяющих совершать большинство операций со смартфона.

«Да и малый и средний бизнес все активнее использует онлайн-кассы, эквайринг, СБП для приема платежей, что снижает потребность в инкассации и, соответственно, в снятии наличных клиентами», — пояснила эксперт.

По данным Банка России, доля наличных в розничном обороте снизилась с 26% в 2021 году до 12% по итогам прошлого года. Это ведет к сокращению рентабельности инкассации наличных денег и снижению числа банкоматных сетей, предполагает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.

Как на это повлияла регуляторика

Кроме того, пусть и в меньшей степени, но на снижение использования наличных влияют изменения в регуляторике, уверены опрошенные NEWS.ru эксперты. Усиление контроля со стороны Банка России и Росфинмониторинга за операциями с наличными деньгами, ужесточение требований к идентификации клиентов, мониторинг подозрительных операций — все это делает использование наличных для незаконных целей более рискованным и сложным, отметила Белянчикова.

Помимо этого, катализатором уменьшения необходимости в наличии банкоматов послужило развитие самозанятости, полагает экономист. Легализация доходов самозанятых, возможность принимать платежи через официальные каналы (например, СБП) и формировать чеки через приложение «Мой налог» снижает потребность в получении серых доходов и их последующем обналичивании. Это способствует обелению экономики и уменьшает объем наличных в теневом обороте, резюмировала она.

«С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки, обязывающие банки проверять, не находится ли клиент под влиянием мошенников при снятии наличных, теперь при малейшем подозрении банкомат может ограничить выдачу 50 тысячами рублей в сутки или заблокировать операцию на 48 часов», — объяснил начальник отдела департамента розничного бизнеса Цифра банка Дмитрий Дворников.

Как технический прогресс повлиял на тренд

Обслуживание банкоматов (инкассация, ремонт, аренда места, электроэнергия, безопасность) — это значительные расходы, объясняют эксперты. Если банкомат используется редко, его содержание становится нерентабельным. Банки оптимизируют свои сети, убирая наименее загруженные устройства.

Технологический прогресс, безусловно, повлиял на уменьшение числа устройств, подчеркивают эксперты. Современные банкоматы становятся более функциональными, но и более дорогими, поэтому банки могут предпочитать устанавливать меньшее количество более продвинутых устройств, способных выполнять больший спектр операций.

Процесс сокращения шел достаточно скачкообразно и имел разную интенсивность год от года, считает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. При сокращении количества наблюдаются структурные модификации, в частности несколько выросло число банкоматов с рециркуляцией.

Рециркуляционные банкоматы позволяют выдавать наличными средства, внесенные другими клиентами на свои счета. Таким образом, они работают на прием и выдачу наличных средств по принципу одного окна.

«Тенденция к сокращению банкоматов в целом объясняется увеличением доли безналичных расчетов в суммарном денежном обороте и все меньшей потребностью в наличных для повседневных нужд. Расчет безналичными более удобен, мобилен и требует минимум времени», — отметил экономист.

Какое будущее ожидает банкоматы

На сегодняшний день, в связи с усилением контроля за снятием наличных, у ряда физлиц возник дополнительный спрос на кеш, чтобы всегда иметь возможность свободно распоряжаться своими деньгами, отмечают эксперты.

По прогнозу Белянчиковой, в будущем тенденция сокращения наличного оборота, вероятно, продолжится, хотя темпы такого сокращения могут замедлиться по мере достижения определенного равновесия между цифровыми и наличными платежами. По ее мнению, банкоматы, скорее всего, останутся, но их роль будет меняться — они будут выполнять функции, которые пока сложно или нецелесообразно полностью перевести в «цифру» (например, внесение крупных сумм наличных, выдача наличных в экстренных случаях или в местах с низкой цифровой инфраструктурой).

«Но полностью наличные деньги, вероятно, не уйдут из оборота. Пока остаются места, где нестабильно работает интернет, а отдельные торговые точки не имеют онлайн-касс. Также спрос на наличные растет в кризисные периоды», — резюмировала Землянова.

«Тенденция сокращения числа банкоматов, по всей видимости, продолжится в ближайшие годы, хотя полностью они вряд ли исчезнут в обозримом будущем», — заключил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

