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07 июня 2026 в 17:05

Стая бездомных псов напала на российского экс-депутата

Baza: бездомные собаки покусали экс-депутата заксобрания Челябинской области

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Telegram-канал Baza сообщает, что бездомные псы напали на бывшего депутата заксобрания Челябинской области Алексея Денисенко и сильно покусали его. По информации источников, бродячие животные накинулись на экс-парламентария на северо-западе Челябинска, когда тот выгуливал свою собаку.

По версии канала, сперва хозяин попытался отогнать дворняг от питомца, после чего псы переключились на него самого. Как утверждают источники, в результате экс-депутат получил пять ран на руках и ногах, из-за чего ему пришлось обратиться в травмпункт, где ему наложили швы и сделали прививки от бешенства.

Ранее в Краснодаре директор школы отказался вызывать скорую помощь для ученицы, которую во дворе учебного заведения покусала собака. Мать девочки приехала за ней сама и отвезла пострадавшую в больницу. По словам женщины, руководитель школы объяснил свое бездействие тем, что ребенок сам подошел к бродячим псам.

До этого в Перми овчарка оторвала икроножную мышцу 12-летнему ребенку. Мальчик катался на велосипеде с друзьями и заехал на пустырь, где находились три собаки на длинных цепях. Одна из них набросилась на ребенка и вцепилась ему в ногу.

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