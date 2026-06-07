«Я оказываю миру услугу»: Трамп высказался об операции против Ирана Трамп заявил, что своей операцией против Ирана оказывает миру услугу

Президент США Дональд Трамп заявил, что своей операцией против Ирана «оказывает услугу миру» и Соединенным Штатам. Также в интервью NBC он уточнил, что считает Иран могущественной и очень опасной страной.

Я оказываю услугу миру, я оказываю услугу нашей стране, — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил журналистам пресс-пула Белого дома, что Вашингтон добился «больших успехов» в сотрудничестве с Тегераном. При этом он отметил, что США готовы возобновить полномасштабные военные действия против Ирана в случае гибели американских военнослужащих в результате атак со стороны Исламской Республики.

Также Трамп заявил, что Ирану понадобится 10 лет, чтобы восстановиться после ударов США и Израиля. По его словам, страна почти уничтожена.

До этого член палаты представителей Конгресса США Пэт Фэллон, входящий в комитет по делам вооруженных сил и спецкомитет по разведке, заявил, что возобновление ударов по территории Ирана неизбежно. Таким образом он ответил на вопрос о целесообразности переговоров вместо военных действий.