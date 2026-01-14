Атака США на Венесуэлу
До 500 тыс. за кв. м: цены на жилье в 2026 году, семейная ипотека, льготы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Согласно прогнозам, ключевая ставка в ближайшие месяцы продолжит снижаться. Эксперты ожидают, что это скажется позитивно на рынке недвижимости. Однако динамика цен на жилье будет определяться комплексом факторов. Подробно о том, как подорожают новостройки и вторичное жилье в 2026 году — в материале NEWS.ru.

Что сейчас происходит на рынке недвижимости

По мнению президента Российской гильдии риелторов Артемия Шурыгина, в течение последних двух лет на рынке сложился новый тренд — ценовая разнонаправленность.

«Наблюдаются три группы городов: в одних цены росли, в других — снижались, в третьих — оставались на прежнем уровне. Мы полагаем, что эта тенденция сохранится и в следующем году», — отметил собеседник NEWS.ru.

Как уточнил Шурыгин, динамика рынка будет напрямую зависеть от спроса, оживление которого начнется лишь при снижении ипотечных ставок до уровня 12–14%. Если ключевая ставка останется на более высоких значениях, существенных изменений не ожидается.

Кроме того, значительное влияние на спрос сейчас оказывают программы государственной поддержки, действующие в отдельных регионах (например, дальневосточная и арктическая ипотека).

По оценке директора по рынкам России и СНГ fam Properties Валерия Тумина, российский рынок недвижимости подошел к финалу 2025-го в состоянии нестабильного баланса.

Согласно его подсчетам, за прошедший год средняя цена «квадрата» в новостройках по стране выросла на 14%, достигнув 186 тыс. рублей. В Москве рост был еще более существенным — 29%, до 489,6 тыс. рублей за метр. На вторичном рынке динамика оказалась более сдержанной: прибавка составила 8%, а средняя цена остановилась на уровне 147 тыс. рублей.

«Эта картина говорит не столько о реальном бурном спросе, сколько о том, что застройщики удерживают цены, несмотря на дорогую ипотеку и замедление продаж», — пояснил эксперт NEWS.ru.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что будет с ценами на жилье в 2026 году

По мнению руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, в 2026 году следует ожидать повышения цен на вторичном рынке жилья примерно на 8%. Основными драйверами этого роста станут общеэкономическая инфляция, а также прогнозируемое снижение ключевой ставки Центробанка во втором полугодии — до уровня ниже 14%. При этом фактором, который может ограничить восстановление рынка, станет замедление роста доходов населения.

На рынке новостроек, как считает собеседник NEWS.ru, рост цен в следующем году будет более значительным и составит 13–15%. Такую динамику он связывает с ожидаемым увеличением спроса на фоне удешевления ипотеки, а также с изменением структуры предложения, где доля проектов экономкласса снижается и находится на исторических минимумах.

Как семейная ипотека повлияет на рынок жилья

Валерий Тумин напомнил об ужесточении условий семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года. Основные изменения: право на получение льготного кредита будет предоставляться только один раз на семью, а оба супруга станут обязательными созаемщиками. Эти меры, по мнению эксперта, сделают программу более целенаправленной, исключив инвестиционные схемы, однако в ближайшей перспективе могут сузить круг ее участников.

Впрочем, для целевой аудитории — семей, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий, — поддержка сохранит свою значимость. Льготная ставка в 6% остается несопоставимой с рыночными 20–25%. Кроме того, за период высоких ставок сформировался значительный отложенный спрос. Как полагает Тумин, как только стоимость кредитов снизится, многие потенциальные покупатели активизируются, что создаст дополнительную поддержку цен как на первичном, так и на вторичном рынке жилья.

По мнению Шурыгина, спрос будет расти постепенно и умеренно — без резких всплесков, но с последовательным увеличением числа сделок.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как на рынок жилья влияет ключевая ставка

Ключевая ставка влияет на рынок жилья в первую очередь через доступность ипотечных кредитов. Когда ЦБ снижает ключевую ставку, коммерческим банкам становится дешевле занимать деньги. Они, в свою очередь, снижают проценты по кредитам для населения и бизнеса, в том числе по ипотеке.

19 декабря на последнем в 2025 году заседании совета директоров Банк России понизил ключевую ставку в пятый раз подряд — до 16% с 16,5%. В пресс-службе ЦБ отметили, что экономические показатели демонстрируют сбалансированный рост, однако инфляционные ожидания в последние месяцы несколько возросли. В Банке России также подчеркнули, что кредитная активность остается высокой.

