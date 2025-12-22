Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 02:37

Правила выдачи семейной ипотеки поменяются в 2026 году

Депутат Кошелев: в 2026 году пары должны стать созаемщиками для льготной ипотеки

Фото: Иллюстрация NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Правила оформления льготной семейной ипотеки под 6% будут ужесточены с 1 февраля 2026 года, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). Основное изменение заключается в том, что с указанной даты вводится принцип «одна семья — одна льготная ипотека».

Для ее получения супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному кредитному договору. Это нововведение направлено на предотвращение злоупотреблений, а также на пресечение так называемых «донорских» схем.

Новое правило направлено на предотвращение злоупотреблений, когда супруги брали два отдельных кредита, и так называемых донорских схем. Если до 1 февраля 2026 года один из супругов уже оформил семейную ипотеку, второй потеряет право на получение своей, — указал Кошелев.

Правило ограничения одной льготной ипотеки на одного заемщика действует с декабря 2023 года. Однако теперь ограничение будет применяться не к отдельному человеку, а к семье в целом, что полностью исключает возможность получения нескольких льготных кредитов на разных супругов.

При этом право взять комбинированную ипотеку (сочетающую льготную и обычную части) заемщики сохраняют. Депутат также напомнил, что оформление семейной ипотеки не привязано к месту регистрации, но на нее действуют лимиты по сумме: 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для всех остальных регионов страны.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу планируется внести законопроект об изменении порядка выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. Вместо фиксированных 450 тыс. рублей поддержку предложили рассчитывать по новой формуле. Это позволит увеличить минимальную сумму помощи до 550 тыс. рублей.

ипотека
правила
кредиты
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроны ВСУ атаковали порт в Темрюкском районе
Уиткофф и Умеров опубликовали по итогам саммита одинаковые посты об итогах
Обломки БПЛА рухнули на гражданскую инфраструктуру под Краснодаром
Назван сорт красной рыбы, замедляющий старение
Погоня за мигрантом в США закончилась стрельбой
«Невероятные чудеса»: потепление придет в Москву перед праздниками
Названо число населенных пунктов, освобожденных ВС РФ за неделю
Фитнес-тренер назвал эффективную альтернативу приседаниям со штангой
Помощник Трампа оценил настрой России на перемирие с Украиной
Российским семьям в 2026 году увеличат выплаты на детей
Российский космонавт объяснил, сколько длится «ночь» на МКС
Чиновницу на Камчатке поймали на «земельном беспределе»
Правила выдачи семейной ипотеки поменяются в 2026 году
Лавров провел десятки встреч на форуме в Каире
IT-эксперт раскрыл, какое устройство для ПК должно быть в каждом доме
Одна из партнерских стран впервые ввезла свой сыр в Россию
Около резиденции Трампа перехватили самолет
США могут отменить пошлины на ряд товаров
Стало известно о продолжительности последней рабочей недели года в РФ
Катавшийся на тюбинге ребенок погиб под колесами автомобиля
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.