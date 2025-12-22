Правила выдачи семейной ипотеки поменяются в 2026 году Депутат Кошелев: в 2026 году пары должны стать созаемщиками для льготной ипотеки

Правила оформления льготной семейной ипотеки под 6% будут ужесточены с 1 февраля 2026 года, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). Основное изменение заключается в том, что с указанной даты вводится принцип «одна семья — одна льготная ипотека».

Для ее получения супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному кредитному договору. Это нововведение направлено на предотвращение злоупотреблений, а также на пресечение так называемых «донорских» схем.

Новое правило направлено на предотвращение злоупотреблений, когда супруги брали два отдельных кредита, и так называемых донорских схем. Если до 1 февраля 2026 года один из супругов уже оформил семейную ипотеку, второй потеряет право на получение своей, — указал Кошелев.

Правило ограничения одной льготной ипотеки на одного заемщика действует с декабря 2023 года. Однако теперь ограничение будет применяться не к отдельному человеку, а к семье в целом, что полностью исключает возможность получения нескольких льготных кредитов на разных супругов.

При этом право взять комбинированную ипотеку (сочетающую льготную и обычную части) заемщики сохраняют. Депутат также напомнил, что оформление семейной ипотеки не привязано к месту регистрации, но на нее действуют лимиты по сумме: 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для всех остальных регионов страны.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу планируется внести законопроект об изменении порядка выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. Вместо фиксированных 450 тыс. рублей поддержку предложили рассчитывать по новой формуле. Это позволит увеличить минимальную сумму помощи до 550 тыс. рублей.