Иран перекроит правила в Ормузском проливе

Иран намерен разработать новые правила прохода судов по Ормузскому проливу после окончания войны с США и Израилем, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. В беседе с телеканалом Al Jazeera он подчеркнул, что гарантами безопасности в проливе должны выступить страны, расположенные по обе стороны от него — Иран, Оман и ОАЭ.

На мой взгляд, после окончания войны необходимо выработать новые механизмы регулирования для Ормузского пролива и порядка прохождения через него судов, чтобы обеспечить безопасное судоходство в этой акватории на постоянной основе — на основе четких правил, с учетом интересов Ирана и всего региона, — указал он.

Ранее высокопоставленный представитель иранских властей рассказал, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства только после полного прекращения боевых действий на территории Ближнего Востока и выполнения требований Тегерана. Среди условий — компенсация Ирану за причиненный ущерб, прекращение атак на союзные группировки и вывод израильских войск из Ливана.