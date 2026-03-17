Брюссель подтвердил контакты с Ираном по Ормузскому проливу Дипломат аль-Ануни: Евросоюз ведет переговоры с Ираном по Ормузскому проливу

Евросоюз поддерживает дипломатические контакты с Ираном по вопросу обеспечения судоходства в Ормузском проливе, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни. В Брюсселе подчеркнули заинтересованность в предотвращении эскалации и сохранении стабильности в регионе.

С дипломатической точки зрения — да. На самом деле, мы находимся в дипломатическом контакте. Почему? Потому что мы не заинтересованы в бесконечной войне. И в наших интересах, в интересах ЕС — сохранить Ормузский пролив открытым, — сказал аль-Ануни.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали предупредил, что в Ормузском проливе действует военное положение для ограничения снабжения американских баз. По его словам, Тегеран контролирует движение судов и принимает меры в целях собственной безопасности. Он отметил, что Соединенные Штаты используют свои базы на территории стран Персидского залива для проведения операций против Ирана, несмотря на ранее данные этими государствами гарантии неприменения своей территории и воздушного пространства в подобных целях.