В Иране заявили о военном положении в Ормузском проливе Посол Джалали: Иран ввел в Ормузском проливе меры против снабжения баз США

В Ормузском проливе действует военное положение для ограничения снабжения американских баз, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. По его словам, Тегеран контролирует движение судов и принимает меры в целях собственной безопасности, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Соединенные Штаты используют свои базы на территории стран Персидского залива для проведения операций против Ирана, несмотря на ранее данные этими государствами гарантии о неприменении своей территории и воздушного пространства в подобных целях.

Логистический маршрут и снабжение этих баз проходят через Ормузский пролив. Иран контролирует движение судов через этот пролив. Там военное положение, и Иран принимает меры по ограничению логистики противника ради собственной безопасности, — отметил Джалали.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив больше не сможет функционировать так, как это было до агрессии США и Израиля против Ирана. При этом, по его словам, Тегеран изначально не хотел закрывать ключевую артерию мировой экономики.