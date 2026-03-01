Иран разбомбил американскую базу в Кувейте КСИР: Иран вывел из строя военную базу США в Кувейте

Иран нейтрализовал военную базу США Али аль-Салем в Кувейте, сообщило гостелерадио страны со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР). Также военные силы поразили еще три инфраструктурных объекта.

Военно-морская база США Али аль-Салем в Кувейте полностью выведена из строя после недавних атак, также были уничтожены три других объекта военно-морской инфраструктуры США Кувейте, — сообщили КСИР.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с бессмысленными потерями среди военных во время операции против Ирана. Он раскритиковал действия Вашингтона в Исламской Республике, назвав их «войной по собственному выбору».

До этого Центральное командование США сообщило о трех погибших американских солдатах в ходе военной операции в Иране. Там отметили, что еще пятеро военнослужащих получили серьезные ранения.

1 марта новый иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.