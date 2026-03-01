Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 20:28

Иран разбомбил американскую базу в Кувейте

КСИР: Иран вывел из строя военную базу США в Кувейте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран нейтрализовал военную базу США Али аль-Салем в Кувейте, сообщило гостелерадио страны со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР). Также военные силы поразили еще три инфраструктурных объекта.

Военно-морская база США Али аль-Салем в Кувейте полностью выведена из строя после недавних атак, также были уничтожены три других объекта военно-морской инфраструктуры США Кувейте, — сообщили КСИР.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с бессмысленными потерями среди военных во время операции против Ирана. Он раскритиковал действия Вашингтона в Исламской Республике, назвав их «войной по собственному выбору».

До этого Центральное командование США сообщило о трех погибших американских солдатах в ходе военной операции в Иране. Там отметили, что еще пятеро военнослужащих получили серьезные ранения.

1 марта новый иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

КСИР
Иран
США
Кувейт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число жертв удара США и Израиля по школе на юге Ирана
«Друзья и братья»: Эрдоган обратился к иранцам после смерти Хаменеи
В Сети появились жесткие кадры из «растерзанной» больницы в Тегеране
Мужчина стал жертвой атаки дрона ВСУ в ДНР
В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты
«Мученическая смерть»: КСИР подтвердил гибель министра обороны Ирана
Дроны ВСУ под Брянском атаковали машину для перевозки животных
Здание министерства разведки атаковали в Тегеране
США и Израиль атаковали больницу в Тегеране
Израиль ударил по штаб-квартире иранского телевидения
В США назвали тип самолетов для атак по Ирану и вес сброшенных бомб
Трамп заявил, что ВМС США потопили девять иранских кораблей
Шесть сотрудников ЦРУ погибли в результате удара Ирана по ОАЭ
Удары Ирана и Израиля: последние новости вечером 1 марта, что с россиянами
Поддержка Израиля, страх мыть туалеты в США, отец: как живет Мария Машкова
Названа причина смерти актера Зиновьева из «Интернов»
«Ни одной слезы»: Поддубный обвинил жену Трампа в черствости
МАГАТЭ организует специальное заседание по запросу России
«Слушай, Дональд»: полковник Баранец представил три сценария войны в Иране
Футбольная школа Мамаева в Дубае может оказаться под угрозой из-за кризиса
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.