01 марта 2026 в 21:43

В Сети появились жесткие кадры из «растерзанной» больницы в Тегеране

Опубликованы кадры жестких последствий удара США по больнице Ганди в Тегеране

Фото: ILIA YEFIMOVICH/dpa/Global Look Press
Опубликовано видео с последствиями ракетного удара Соединенных Штатов по больнице Ганди в центре Тегерана. На кадрах из Сети видны разрушения — на полу повсеместно валяется разбитое стекло.

Также в объектив камеры попали брошенные инвалидные кресла и перевернутая реанимационная каталка. В больнице после удара валялись вещи и обрывки кабелей. Число жертв удара по больнице не сообщалось.

До этого в Тегеране несколькими ракетами атаковали здание, в котором располагается Министерство разведки Ирана. Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее израильские военные нанесли удар по штаб-квартире иранского государственного телевидения IRIB в центре Тегерана. Атака, которой предшествовало предупреждение об эвакуации, привела к временному прекращению вещания и пожару в здании.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее предупредил, что Соединенные Штаты столкнутся с бессмысленными потерями среди военных во время операции против Ирана. Он раскритиковал действия Вашингтона в Исламской Республике, назвав их «войной по собственному выбору».

В Сети появились жесткие кадры из «растерзанной» больницы в Тегеране
