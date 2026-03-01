Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 23:04

КСИР объявил о начале нового этапа спецоперации против США и Израиля

КСИР сообщил о начале девятого этапа операции «Правдивое обещание — 4»

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале объявил о старте нового этапа операции «Правдивое обещание — 4». Это решение стало ответом на недавние агрессивные действия со стороны Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики.

Как сообщило командование элитных частей, в ходе девятого этапа операции ракетные удары нацелены на всю инфраструктуру, связанную с американскими и израильскими военными на территории Ближнего Востока. Представители КСИР утверждают, что по стратегическим объектам в Израиле уже были применены кассетные боеприпасы. Сообщается, что несколько ракет достигли цели в центральной части Тель-Авива, где произошли множественные взрывы.

Ранее стало известно, что США и Израиль нанесли групповой воздушный удар по больнице Ганди в центре Тегерана. Информация о масштабах разрушений и пострадавших не приводится.

Перед этим иранские военные нанесли удар в порту Джебель‑Али в Дубае. Позже в Сети появились спутниковые снимки, которые показали масштаб повреждений в одном из крупнейших торговых узлов Персидского залива. Задымление и пожары затронули несколько складских участков.

