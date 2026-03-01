Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 23:32

КСИР заявил о новых прорывах в противостоянии с США и их союзниками

КСИР заявил о ликвидации радара ПВО в ОАЭ и поражении корабля ВМС США

Иранские беспилотники Иранские беспилотники Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении радара противовоздушной обороны на территории Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила гостелерадиокомпания Ирана. Также иранские военные отчитались об успешной атаке на американский флот.

Высокоточной ракетой военно-воздушных сил КСИР был уничтожен радар противоракетной обороны ОАЭ в районе Эр-Рувайс, — говорится в заявлении.

Кроме того, был выведен из строя вспомогательный корабль ВМС США. Работа была проведена с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов. В КСИР подчеркнули, что иранские силы «продолжают преследовать флот США, дислоцированный в регионе».

Ранее сообщалось, что американо-израильская атака по Ирану нанесла сокрушительный удар по военному руководству страны. Жертвами бомбардировок стали семь высокопоставленных генералов, пятеро из них служили в элитном Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Среди погибших — ключевые фигуры иранской военной элиты.

До этого КСИР объявил о старте нового этапа операции «Правдивое обещание — 4». Это решение стало ответом на недавние агрессивные действия со стороны Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики.

КСИР
Иран
ОАЭ
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не на этой неделе»: Трамп высокомерно «осадил» вышедший на переговоры Иран
Налет БПЛА на Новороссийск 2 марта: попадание в многоэтажку, что известно
Куда поехать в отпуск на море за границу весной 2026-го: топ-6 стран, цены
Загадка смерти великого борца: что на самом деле случилось с Сайтиевым
«Самые счастливые»: российские туристы чудом избежали ударов в Дубае
В России сообщили о попытках диверсий на двух газопроводах
Спецборт МЧС вывезет из Египта десятки эвакуированных из Израиля россиян
Дуров сравнил безопасность в Дубае и Европе
«Ожидаем жертв»: Трамп озвучил базовые последствия атаки против Ирана
Стало известно, почему россиян пока что не эвакуируют из Израиля
Обломки БПЛА рухнули на жилой дом в Краснодарском крае
Похоронил СССР и ушел: за что Россия никогда не простит Горбачева
Составлен список российских звезд, которые находятся под обстрелами в Дубае
Американский авианосец «ушел» после решительной операции КСИР
КСИР заявил о десятках погибших в Хайфе в результате иранского удара
«Евротройка» пригрозила Ирану из-за ударов по союзникам
КСИР заявил о новых прорывах в противостоянии с США и их союзниками
Трамп обозначил сроки проведения военной операции в Иране
Средства ПВО уничтожили почти 60 дронов ВСУ над регионами России
Иран лишился семерых генералов во время атаки США и Израиля
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.