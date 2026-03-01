КСИР заявил о новых прорывах в противостоянии с США и их союзниками

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении радара противовоздушной обороны на территории Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила гостелерадиокомпания Ирана. Также иранские военные отчитались об успешной атаке на американский флот.

Высокоточной ракетой военно-воздушных сил КСИР был уничтожен радар противоракетной обороны ОАЭ в районе Эр-Рувайс, — говорится в заявлении.

Кроме того, был выведен из строя вспомогательный корабль ВМС США. Работа была проведена с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов. В КСИР подчеркнули, что иранские силы «продолжают преследовать флот США, дислоцированный в регионе».

Ранее сообщалось, что американо-израильская атака по Ирану нанесла сокрушительный удар по военному руководству страны. Жертвами бомбардировок стали семь высокопоставленных генералов, пятеро из них служили в элитном Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Среди погибших — ключевые фигуры иранской военной элиты.

До этого КСИР объявил о старте нового этапа операции «Правдивое обещание — 4». Это решение стало ответом на недавние агрессивные действия со стороны Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики.