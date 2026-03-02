Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 00:56

«Самые счастливые»: российские туристы чудом избежали ударов в Дубае

РИА Новости: болезнь ребенка спасла российских туристов от ударов в Дубае

Атака на Дубай Атака на Дубай Фото: Xinhua/Wen Xinnian/Global Look Press
Болезнь ребенка спасла российских туристов от ужасных последствий атак в Дубае, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Мужчина с сыном сошли с круизного лайнера в Дубае из-за высокой температуры у мальчика, заплатив за несостоявшийся отдых огромные деньги.

Семья прибыла в Дубай в конце февраля и сразу же столкнулась с проблемой: у сына поднялась температура до 37,7. Родителям пришлось принять очень болезненное решение и сойти с лайнера, который должен был показать им красоты ОАЭ.

Мы заплатили за неделю, а пробыли только двое суток, — рассказал россиянин.

На ресепшене семью пытались отговорить от поспешного решения, но мужчина настоял, поставив здоровье ребенка превыше всего. Уже в Москве он корил себя за испорченный отпуск.

Однако на утро после возвращения грянули новости об атаках на ОАЭ. Иран выпустил ракеты по военным объектам США в регионе, под удар попали аэропорт Дубая, отель Burj Al Arab и порт Джебель-Али.

Я стал неожиданно самым счастливым человеком на свете. Ребенку надо ведро шоколада купить за то, что он заболел очень вовремя, — признался турист.

Он сравнил свое везение со сдачей билета на самолет перед авиакатастрофой. Мужчина уверен, что его семье было бы трудно справляться на фоне резко начавшихся боевых действий.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров в социальной сети Х сравнил уровень безопасности в Объединенных Арабских Эмиратах и европейских странах. По мнению бизнесмена, даже несмотря на текущую напряженную обстановку, ОАЭ выигрывают по этому показателю у спокойных, на первый взгляд, городов Европы.

Дубай
туристы
спасение
атаки
