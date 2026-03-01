Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 23:38

«Евротройка» пригрозила Ирану из-за ударов по союзникам

Франция, Британия и ФРГ пригрозили Ирану мерами в случае атак на союзников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лидеры Франции, ФРГ и Великобритании призвали Иран отказаться от ударов по союзникам на Ближнем Востоке, следует из заявления, распространенного пресс-службой немецкого кабмина. В противном случае в отношении Тегерана будут приняты военные меры, говорится в коммюнике.

Главы правительств трех стран потребовали от Ирана немедленно прекратить атаки, которые они назвали «бесцеремонными». В коммюнике подчеркивается, что Берлин, Париж и Лондон намерены принять все необходимые меры для обеспечения безопасности своих союзников в регионе.

Потенциально это, если будет необходимо, может включать возможность принятия соразмерных военных оборонительных мер, с тем чтобы подавить способности Ирана запускать ракеты и дроны непосредственно в их источнике, — предупредили лидеры трех стран.

В своем заявлении политики «евротройки» также выразили намерение координировать дальнейшие действия с Соединенными Штатами и региональными партнерами. Они заявили, что «потрясены» масштабом иранских ударов, которые, по их данным, затронули объекты, не имеющие отношения к конфликту Израиля и США.

ранее стало известно, что французское военное командование приняло решение о передислокации единственного авианосца страны. Ударная группа во главе с атомным кораблем «Шарль де Голль» досрочно завершает учения в Балтийском море и берет курс на восточное Средиземноморье.

