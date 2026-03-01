Зимняя Олимпиада — 2026
В ЕС забили тревогу из-за блокады Ормузского пролива

МИД ФРГ предупредил о росте цен на нефть из-за блокады Ормузского пролива

Фото: U.S. Navy photo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Остановка судоходства в Ормузском проливе, как ключевой артерии для поставок нефти и газа, повлечет за собой рост цен на топливо, заявил телерадиокомпании NDR министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль. Он подчеркнул, что Европа будет сообща вырабатывать единую стратегию реагирования на эту угрозу.

Это будет иметь экономические последствия, это, безусловно, повлияет на цены на энергоносители. <...> Сегодня мы также соберемся на заседании Совета министров иностранных дел Европейского союза, чтобы скоординировать нашу политику, — предупредил Вадефуль.

Ситуация обострилась до предела: крупнейший перевозчик Maersk уже объявил о бессрочном прекращении рейсов через опасную зону. Несмотря на заявления иранского МИД об отсутствии планов по перекрытию пролива, движение судов там парализовано боевыми действиями. Для Европы, зависящей от этих поставок, происходящее означает вхождение в фазу глубочайшей энергетической неопределенности.

Ранее Иран закрыл доступ для американских судов в Персидский залив. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений — высшего совещательного органа Ирана Мохсен Резаи подчеркнул, что ни одно судно США больше не имеет на это права.

