01 марта 2026 в 19:47

Опубликованы снимки со спутника после пожара в порту Джебель-Али в Дубае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Спутниковые снимки показали масштабы последствий пожара, произошедшего в порту Джебель‑Али в Дубае. На кадрах различимы зоны с активным задымлением, поврежденные контейнерные площадки и следы интенсивного тушения.

Пожар, вспыхнувший на территории одного из крупнейших торговых узлов Персидского залива, затронул несколько складских участков. По данным служб портовой безопасности, возгорание было локализовано, однако очаги сохранялись еще в момент съемки. Инцидент привел к временному приостановлению части операций по перегрузке грузов и изменению логистических маршрутов судов, следующих в зону порта.

Ранее стало известно, что атаке подверглись нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов MKD Vyom в районе побережья Омана и судно Skylight под флагом Палау. Из-за этого в районе Ормузского пролива скопились нефтяные танкеры — более 150 судов ожидали входа из‑за приостановки движения.

Кроме того, обломок иранской ракеты рухнул на судно с российскими моряками в порту Дубая Джебель Али. Инцидент произошел в ходе работы систем ПВО, отражавших массированную атаку со стороны Ирана. Предварительно сообщалось, что никто из членов экипажа не пострадал.

В Минтрансе РФ подтвердили, что порядка 32 судов под российским флагом заблокированы в зоне конфликта на Ближнем Востоке. До всех них удалось оперативно довести информацию и рекомендации по действиям в сложившейся ситуации.

пожары
кадры
фото
порты
Дубай
