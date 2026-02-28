Умерла актриса Ирина Шевчук: кадры прощания с артисткой

Церемония прощания с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве

В траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве началось прощание с актрисой Ириной Шевчук. Звезда фильма «А зори здесь тихие» скончалась 24 февраля в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Дочь Ирины Шевчук, актриса Александра Афанасьева-Шевчук уточнила, что артистка скончалась после трех лет борьбы с лимфомой головного мозга. Коллега актрисы по фильму «А зори здесь тихие» Андрей Мартынов назвал ее замечательным человеком и прекрасной актрисой. В беседе с NEWS.ru он отметил, что известие о кончине коллеги стало для него печальным событием. Он также отметил ее громадные организаторские качества — Шевчук возглавляла фестиваль в Анапе, куда приезжали актеры из бывших республик Советского Союза, и активно ездила по миру в творческие командировки.

Другая коллега Шевчук по фильму, депутат Госдумы Елена Драпеко также заявила, что благодаря фестивалю Шевчук смогла сохранить пространство советского кинематографа. Драпеко назвала Шевчук правильной, грамотной и энергичной женщиной, смерть которой стала большой потерей для кинематографии и общественной жизни России.

