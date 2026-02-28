Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 10:39

Умерла актриса Ирина Шевчук: кадры прощания с артисткой

В Москве началось прощание со звездой фильма «А зори здесь тихие» Ириной Шевчук

Церемония прощания с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве началось прощание с актрисой Ириной Шевчук. Звезда фильма «А зори здесь тихие» скончалась 24 февраля в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Дочь Ирины Шевчук, актриса Александра Афанасьева-Шевчук уточнила, что артистка скончалась после трех лет борьбы с лимфомой головного мозга. Коллега актрисы по фильму «А зори здесь тихие» Андрей Мартынов назвал ее замечательным человеком и прекрасной актрисой. В беседе с NEWS.ru он отметил, что известие о кончине коллеги стало для него печальным событием. Он также отметил ее громадные организаторские качества — Шевчук возглавляла фестиваль в Анапе, куда приезжали актеры из бывших республик Советского Союза, и активно ездила по миру в творческие командировки.

Другая коллега Шевчук по фильму, депутат Госдумы Елена Драпеко также заявила, что благодаря фестивалю Шевчук смогла сохранить пространство советского кинематографа. Драпеко назвала Шевчук правильной, грамотной и энергичной женщиной, смерть которой стала большой потерей для кинематографии и общественной жизни России.

Кадры прощания с актрисой — в фотогалерее NEWS.ru.

Церемония прощания с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Драпеко идет на прощание с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Екатерина Маркова идет на прощание с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ирина Долганова идет на прощание с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Галина Бокашевская идет на прощание с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дочь Ирины Шевчук Александра Афанасьева-Шевчук идет на прощание с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Екатерина Маркова (слева) идет на прощание с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Руководитель социального отдела Гильдии актеров кино России Жанна Потапова идет на прощание с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Александр Суворов идет на прощание с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дочь Ирины Шевчук Александра у гроба на церемонии прощания с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дочь Ирины Шевчук Александра у гроба на церемонии прощания с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дочь Ирины Шевчук Александра у гроба на церемонии прощания с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Елена Драпеко и Ирина Долганова у горба на церемонии прощания с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Татьяна Голованова у гроба на церемонии прощания с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Александр Караваев у гроба на церемонии прощания с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Екатерина Маркова у горба на церемонии прощания с актрисой Ириной Шевчук в Большом зале ЦКБ в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Ириной Шевчук в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Ириной Шевчук в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Ириной Шевчук в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Ириной Шевчук в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Ириной Шевчук в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
