18 февраля 2026 в 14:08

Вдова главы Playboy «сдала» фонд мужа из-за порнографии

CBS News: вдова главы Playboy подала в суд на фонд мужа из-за архива порнографии

Кристал Хефнер Кристал Хефнер Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS/Global Look Press
Вдова основателя журнала Playboy Хью Хефнера, Кристал, заявила, что его фонд Hugh M. Hefner Foundation хранит около 3 тыс. альбомов с непристойными фото женщин и даже, возможно, детей, передает CBS News. По ее словам, она подала в суд на организацию.

Кристал [Хефнер] отважилась высказаться по этому поводу сегодня не только от своего имени, но и от имени тысяч других женщин и, возможно, девочек, которые изображены в альбомах и/или упоминаются в личном секс-дневнике Хью Хефнера, — сказала адвокат Глория Оллред.

Отмечается, что Кристал Хефнер была отстранена от руководства фондом Hugh M. Hefner Foundation после того, как публично подняла вопрос о существовании коллекции приватных фотографий, принадлежащих Хью Хефнеру. Эти фотографии, судя по всему, создавались вне контекста официальных съемок для журнала и датируются периодом с 1960-х годов.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области задержали мужчину, подозреваемого в изготовлении детской порнографии. По данным ведомства, он использовал материалы, полученные от несовершеннолетних девочек.

