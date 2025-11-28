Российские полицейские задержали киберпедофила В Саратовской области был задержан подозреваемый в создании детской порнографии

В Саратовской области задержан мужчина, подозреваемый в изготовлении детской порнографии, сообщает СК России по Тверской области. По данным ведомства, он использовал материалы, полученные от несовершеннолетних девочек.

Подозреваемый познакомился с двумя жительницами города Осташкова в возрасте семи и 11 лет через популярную онлайн-игру. Он вел с ними разговоры на сексуальные темы и убеждал детей производить фото- и видеосъемку обнаженного тела, а также пересылать ему файлы в мессенджер. Впоследствии эти материалы использовались для создания порнографии.

При задержании у мужчины изъяли шесть мобильных телефонов, с помощью которых он вел аналогичную переписку с другими несовершеннолетними. После задержания злоумышленник был этапирован в Осташков сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступностью регионального УМВД.

