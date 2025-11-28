Взрослый мужчина насильно обнял и зацеловал девочку рядом со школой В Благовещенске разыскивают насильно поцеловавшего девочку мужчину

В Благовещенске Амурской области разыскивают мужчину, который насильно поцеловал и обнял несовершеннолетнюю девочку недалеко от одного из местных учебных заведений, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Уточняется, что в полицию обратилась мать пострадавшей девочки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что 20 ноября около одного из учебных заведений Благовещенска неустановленное лицо совершило в отношении несовершеннолетней, 2008 года рождения, противоправные действия, а именно: обнимал ее, пытался поцеловать, применяя насилие, — заявили в ведомстве.

Ранее в Туве задержали 35-летнего мужчину, который повалил школьницу на землю и насильно поцеловал. Против него возбудили уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера». Максимальная санкция по ней предусматривает до 20 лет лишения свободы.

До этого аналогичный инцидент произошел в Кызыле, где мужчина накинулся на школьницу и поцеловал ее. После содеянного злоумышленник сбежал. Полиция начала розыск подозреваемого.