В Сочи мальчик поиграл с петардой и чуть не лишился руки

В Сочи мальчик поиграл с петардой и чуть не лишился руки В Сочи шестилетний ребенок получил травму руки из-за взорвавшейся петарды

В Сочи шестилетний мальчик травмировал руку, неосторожно играя с петардой, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Инцидент произошел в Центральном районе города. Пострадавшего ребенка доставили в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести, передает РИА Новости.

В дежурную часть отдела полиции (Центральный район) УВД по городу Сочи поступило сообщение о травмировании ребенка. <...> В результате неаккуратного обращения с петардой шестилетний получил травму кисти, — уточнили в ведомстве.

По информации полиции, ребенок гулял с братом и другими детьми, у одного из них была приобретенная в ближайшем магазине петарда. После происшествия сотрудники полиции изъяли пиротехнику из магазина. Материалы по этому факту передали в следственные органы.

Ранее в Ижевске двое детей пострадали из-за неправильного обращения с пиротехникой. Первоклассник получил тяжелую травму глаза, взорвав петарду в жестяной банке, а второй подросток пострадал, когда фейерверк сдетонировал у него в руках. Обоих срочно госпитализировали.