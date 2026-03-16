16 марта 2026 в 14:55

Спас страну от шпионки: 30-летний кубанец зарезал девушку и убил голубя

В Санкт-Петербурге местный житель расправился с подругой и оторвал голову голубю. Обнаженного убийцу доставили не в отдел полиции, а в больницу. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Бегал голый по улице

Как сообщает Telegram-канал «Дорожный инспектор», странного голого мужчину заметили ранним утром во дворах на Гладышевском проспекте. Мужчина бегал среди домов и, судя по всему, был под воздействием неизвестных веществ.

Канал со ссылкой на сотрудников УМВД по Приморскому району сообщает, что эксгибиционистом оказался уроженец города Сочи 1995 года рождения. Ловить дебошира вместе с полицией выехала скорая помощь.

Убил «шпионку»

В объяснениях с медиками и силовиками молодой человек признался, что в квартире, где он живет, лежит труп его знакомой девушки. Полицейские проследовали за мужчиной и убедились — в квартире лежало тело девушки, в шее которой торчал нож.

По всему жилью были разбросаны вещи. На полу растеклась большая лужа крови. Из-за этого соседи этажом ниже оставил заявку в управляющую компанию о капающей с потолка красной жидкости.

Подозреваемый рассказал, что он якобы спас страну, так как его знакомая оказалась английской шпионкой. Также на месте правоохранители обнаружили голубя, которого мужчина убил.

Соседи слышали драку

С места происшествия кубанца увезли в психиатрическую больницу, сообщает 78.ru со ссылкой на Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В полиции уточнили, что жертвой оказалась 29-летняя сожительница подозреваемого. Соседи рассказали, что незадолго до убийства слышали драку за стеной.

«13 марта в 01:01 в полицию Приморского района поступило сообщение о драке в квартире дома 38 по Гладышевскому проспекту. Выездом на место происшествия сотрудниками полиции у дома 38 по Гладышевскому проспекту был задержан 30-летний ранее судимый мужчина, который в ходе конфликта в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевое ранение в шею своей 29-летней сожительнице, которая скончалась на месте происшествия. Полицейскими изъят нож», — рассказали в ведомстве.

происшествия
криминал
уголовные дела
Россия
Санкт-Петербург
наркотики
насилие
убийства
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
