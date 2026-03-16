Лавров указал на фатальную ошибку США и Израиля в операции против Ирана

США и Израиль допустили ошибку, решив, что смогут быстро добиться своих целей в Иране, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с кенийским коллегой Мусалией Мудавади. Он назвал агрессию против Исламской Республики абсолютно неспровоцированной и подчеркнул, что она не могла остаться без ответа. Трансляция доступна на Rutube-канале внешнеполитического ведомства.

Лавров обратил внимание, что США и Израиль планировали удары в разгар переговорного процесса — это уже второй подобный случай после июня 2025 года. Однако расчеты на молниеносную кампанию не оправдались.

Если те, кто планировал удары по Исламской Республике Иран, рассчитывали, что они за сутки, за несколько часов достигнут задачи полностью покорить себе это государство, то, наверное, они уже сейчас понимают, насколько они ошибались, насколько они заблуждались. И, конечно, Иран защищается, — указал министр.

Лавров также подчеркнул, что все участники ближневосточного конфликта должны немедленно остановить военные действия, ведущие к гибели мирных жителей и уничтожению гражданских объектов. По словам министра, сторонам необходимо вернуться за стол переговоров, если вера в дипломатическое урегулирование еще не утрачена полностью.