16 марта 2026 в 14:37

Лавров призвал остановить убийства мирных жителей на Ближнем Востоке

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: kremlin.ru
Все участники ближневосточного конфликта должны немедленно остановить военные действия, ведущие к гибели мирных жителей и уничтожению гражданских объектов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, сторонам необходимо вернуться за стол переговоров, если вера в дипломатическое урегулирование еще не утрачена полностью, передает пресс-служба ведомства.

Нужно сделать так, чтобы все участники прекратили действия, которые наносят ущерб гражданской инфраструктуре и ведут к жертвам среди гражданского населения, как в арабских странах Залива, так и в Исламской Республике Иран, — высказался он.

Ранее Лавров и министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад Аль-Бусаиди провели телефонные переговоры, в ходе которых рассмотрели варианты урегулирования кризисной ситуации вокруг Ирана. Дипломаты обоих государств констатировали серьезную тревогу в связи с вооруженным противостоянием и акцентировали важность скорейшего введения режима тишины.

Кроме того, глава МИД РФ в телефонной беседе с иранским коллегой Аббасом Аракчи выступил за незамедлительное ослабление эскалации вокруг Исламской Республики. Руководитель внешнеполитического ведомства РФ также обозначил неизменность позиции Москвы, отвергающей применение военной силы.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
