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12 июня 2026 в 06:55

Итальянский шеф-повар назвал главный секрет идеальной пасты

Шеф-повар Дутто: макароны влияют на приготовление пасты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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При выборе макаронных изделий важно обращать внимание не только на состав, но и на форму пасты, поскольку именно она влияет на сочетание с различными ингредиентами и соусами, рассказал РИА Новости шеф-повар римского ресторана Энрико Дутто. По словам эксперта, толщина изделия и структура его поверхности напрямую определяют, насколько хорошо паста удерживает соус и раскрывает вкус блюда.

Тонкие длинные виды пасты лучше всего сочетаются с легкими соусами на основе оливкового масла, томатов или рыбы. В то же время короткие трубочки, ракушки и другие объемные формы подходят для более густых мясных и сырных соусов.

Шеф-повар посоветовал обращать внимание на внешний вид продукта. Качественная паста обычно имеет матовую поверхность и слегка шероховатую текстуру, которая помогает лучше удерживать соус.

Отдельно эксперт рассказал о различиях между свежей и сухой пастой. В Италии, по его словам, выделяют pasta fresca — свежую пасту, приготовленную с использованием яиц, и pasta asciutta — традиционные сухие макаронные изделия. Свежая отличается более мягкой текстурой и чаще используется в блюдах с нежными начинками, а сухая считается более универсальной и позволяет лучше подчеркнуть вкус ингредиентов и структуру соуса.

Ранее детский нутрициолог и ароматерапевт Елена Милаева рассказала, что мороженое должно быть без пальмового масла в составе. По ее словам, в безопасном продукте содержится нормализованное молоко, сливки, сахар, натуральные стабилизаторы и ваниль.

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