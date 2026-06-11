Лавров призвал предотвратить начало войны на Ближнем Востоке

Россия настоятельно призывает западные страны и другие вовлеченные стороны воздержаться от любых деструктивных действий, которые могут спровоцировать войну на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе переговоров с бахрейнским коллегой Абделем Латифом Аз-Зайяни он обсудил ситуацию в регионе, и в особенности напряженность вокруг Ирана, передает пресс-служба министерства.

Российская сторона твердо убеждена, что урегулирование затяжного кризиса возможно исключительно через запуск полноценного и равноправного политико-дипломатического процесса. По словам Лаврова, Москва последовательно поддерживает Бахрейн и другие дружественные арабские государства в вопросах защиты суверенитета.

Лавров отметил, что Россия последовательно призывает вовлеченные стороны воздерживаться от шагов, чреватых возобновлением масштабной войны и срывом предпринимаемых усилий по преодолению разногласий, — отметили в МИД.

Помимо этого, руководители ведомств обсудили вопросы восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе и пути решения палестино-израильского конфликта. Стороны сошлись во мнении о необходимости скорейшего установления перемирия в секторе Газа. В завершение встречи Лавров также проинформировал дипломатов из Бахрейна о принципиальных подходах Москвы к урегулированию конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выражает обеспокоенность в связи с развитием ситуации вокруг Ирана. По его словам, эскалация напряженности между Вашингтоном и Тегераном ударит по мировой экономике.