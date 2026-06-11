Песков предупредил о последствиях нового витка эскалации между США и Ираном

Песков предупредил о последствиях нового витка эскалации между США и Ираном Песков: эскалация напряженности между США и Ираном ударит по мировой экономике

Россия выражает обеспокоенность в связи с развитием ситуации вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эскалация напряженности между Вашингтоном и Тегераном ударит по мировой экономике, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Представитель Кремля также выступил за возвращение к переговорному процессу. Он подчеркнул, что очередной виток эскалации напряженности чреват новыми негативными последствиями.

Потому что очередной виток эскалации напряженности чреват новыми дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики, — сказал Песков.

Ранее центральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что иранские власти приняли решение полностью перекрыть движение через Ормузский пролив на фоне повторных ударов США по территории страны. По его словам, Ормузский пролив объявлен закрытым для всех видов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены начать масштабные атаки на Иран в ответ на уничтожение вертолета Apache. По словам главы Белого дома, у Вашингтона есть право на такие действия.