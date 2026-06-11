Россия поддержала идею Африканского союза открыть представительство

Российская сторона приветствует инициативу по открытию представительства Африканского союза в Москве, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что РФ готова содействовать этому процессу, передает ТАСС.

Всегда рады сотрудничать с африканскими дипломатами, которые работают в своих посольствах в Москве, и не забыли о той идее, которая не так давно нашими африканскими друзьями была выдвинута, имею в виду учреждение представительства Африканского союза в Москве. Будем рады всячески способствовать этому шагу, — сказал дипломат.

Ранее глава МИД РФ сообщил, что Москва получила ответную реакцию на предложенную концепцию мира от государств Персидского залива. Он добавил, что предложенный подход объединяет арабов и иранцев через меры доверия.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия привержена принципу свободы судоходства в Ближневосточном регионе и во всем мире. Так глава МИД начал переговоры с коллегой из Бахрейна Абделем Латифом бен Рашедом аз-Заяни.