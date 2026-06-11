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11 июня 2026 в 16:39

Лавров заявил о готовности РФ содействовать развитию инфраструктуры Африки

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Африканские страны показывают свое желание развивать собственную промышленность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с комиссаром Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банхоле Адеойе. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва готова содействовать африканским коллегам, в настоящее время для этого очень подходящий период.

Наша страна имеет колоссальный опыт в содействии созданию национальной промышленности, национального сельского хозяйства африканских стран. И сейчас, по-моему, очень подходящий период для того, чтобы этот опыт использовать практически, предметно в новых условиях, — отметил он.

Ранее сообщалось, что представители Нигерии, Нигера и Алжира объявили о начале строительства Транссахарского газопровода длиной 4128 км. Этот проект позволит Европе получать до 30 млрд кубометров природного газа ежегодно, снижая зависимость от России.

Также Лавров заявлял, что Россия и африканские государства ведут активную подготовку к саммиту, по итогам которого планируется подписание пакета важных документов. Эксперты с обеих сторон уже прорабатывают ключевые направления будущего долгосрочного сотрудничества.

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