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10 июня 2026 в 11:52

Колыванов призвал ждать сюрприза от африканских сборных на ЧМ-2026

Колыванов: африканские сборные могут преподнести сюрприз на ЧМ-2026

Игорь Колыванов Игорь Колыванов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Африканские сборные могут удивить на предстоящем чемпионате мира по футболу, поскольку там давно работают европейские тренеры, заявил NEWS.ru экс-нападающий итальянской «Фоджи» и сборной России Игорь Колыванов. Он напомнил, что на прошлом мундиале в Катаре в полуфинале играли марокканцы.

Всегда могут удивить африканские команды, у них очень хорошая физическая подготовка. Там уже работают европейские специалисты. Любая из них может удивить. На прошлом ЧМ в полуфинале, например, играло Марокко, — сказал Колыванов.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 стран. На ЧМ-2026 сыграют 12 футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что африканские сборные способны преподнести сюрприз на чемпионате мира по футболу 2026 года. Среди европейских команд он выделил Норвегию, в составе которой играет один из лучших нападающих современности Эрлинг Холанд.

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