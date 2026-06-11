Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 17:55

Эксперты раскрыли, как ускорить работу ноутбука

BGR: подключение к сети способно ускорить работу ноутбука

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие ноутбуки работают медленнее при питании от батареи, чем от сети, из-за настроек операционной системы, сообщает издание BGR. Журналисты отметили, что у значительной части гаджетов есть функция, ограничивающая энергопотребление при отключении от электросети.

Таким образом, опция заставляет устройство тратить заряд батареи медленнее, но снижает скорость работы. Причина падения производительности часто кроется в переходе устройства в режим умеренного энергопотребления, когда процессор не получает достаточного питания для максимальной отдачи. При этом соответствующие настройки могут быть скрыты в операционной системе.

Чтобы избежать снижения мощности, эксперты посоветовали выбрать режим «Максимальная производительность» в настройках Windows. Пользователям macOS рекомендуется установить условие «При работе от батареи» для параметра «Высокое энергопотребление», что повысит производительность, но сократит время автономной работы.

Ранее журналисты сообщили, что для увеличения времени автономной работы портативного компьютера достаточно изменить настройки экрана. Экран ноутбука — один из самых энергозатратных компонентов, и простая регулировка яркости, по мнению авторов, дает мгновенный результат.

Общество
техника
ноутбуки
функции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны раскрыло, что сейчас происходит в Константиновке
Российские военные выбили ВСУ с востока Константиновки
Военэксперт назвал возможные варианты укрепления обороны Крыма
Минэкономразвития рассказало о внесезонном туризме на сессии «Авиасейлс»
В Пентагоне из-за угрозы в воздухе заблокировали несколько этажей
Болгария уничтожила обломки неизвестного БПЛА
Названы главные признаки теплового удара
Калужский суд оставил «дочку» французской косметической компании с носом
В России призвали уважать суверенитет соседней с Ираном страны
Похитивший девочку в Нижневартовске выдвинул неожиданную версию событий
Поликлиники массово эвакуировали из-за угрозы минирования в Петербурге
CNN: Иран готовится к высадке военных США на остров Харк
Шведский самолет-разведчик перегнали в Литву после полетов у границ России
Эксперты раскрыли, как ускорить работу ноутбука
В Госдуме объяснили смысл проактивного режима назначения пенсий
Итальянка получила 18 лет за убийство ограбившего ее мигранта
«Упадок, кризис и война»: в ФРГ раскритиковали великие планы Мерца
В Пентагоне открыли Трампу глаза на последствия захвата острова Харк
Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой
Директора известной певицы обвинили в крупном мошенничестве
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.