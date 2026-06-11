Эксперты раскрыли, как ускорить работу ноутбука

Многие ноутбуки работают медленнее при питании от батареи, чем от сети, из-за настроек операционной системы, сообщает издание BGR. Журналисты отметили, что у значительной части гаджетов есть функция, ограничивающая энергопотребление при отключении от электросети.

Таким образом, опция заставляет устройство тратить заряд батареи медленнее, но снижает скорость работы. Причина падения производительности часто кроется в переходе устройства в режим умеренного энергопотребления, когда процессор не получает достаточного питания для максимальной отдачи. При этом соответствующие настройки могут быть скрыты в операционной системе.

Чтобы избежать снижения мощности, эксперты посоветовали выбрать режим «Максимальная производительность» в настройках Windows. Пользователям macOS рекомендуется установить условие «При работе от батареи» для параметра «Высокое энергопотребление», что повысит производительность, но сократит время автономной работы.

Ранее журналисты сообщили, что для увеличения времени автономной работы портативного компьютера достаточно изменить настройки экрана. Экран ноутбука — один из самых энергозатратных компонентов, и простая регулировка яркости, по мнению авторов, дает мгновенный результат.