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08 июня 2026 в 11:06

Эксперты назвали настройку, которая продлит время работы ноутбука

BGR: простая настройка яркости экрана продлит время работы ноутбука

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чтобы увеличить время автономной работы портативного компьютера, достаточно изменить настройки экрана, сообщает издание BGR. Экран ноутбука — один из самых энергозатратных компонентов, и простая регулировка яркости, по мнению авторов, дает мгновенный результат.

Так же в издании пояснили, что одним из самых простых способов продлить жизнь батарее является регулировка уровня яркости, и эффект от этой настройки будет заметен сразу. Авторы также советуют при необходимости вручную снижать яркость ниже автоматического порога. Для работы в помещении достаточно 40–60% яркости, на улице показатель можно увеличить. Снижение яркости, как отмечается, не только экономит батарею, но и уменьшает нагрузку на глаза.

Ранее корпорация Apple анонсировала самый дешевый ноутбук в своей линейке MacBook Neo. Согласно информации на сайте компании, цена стартует с $599 (около 46 тыс. рублей). Девайс в алюминиевом корпусе доступен в четырех цветах — серебряном, розовом, желтом и синем. Ноутбук выходит с двумя портами USB-C.

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