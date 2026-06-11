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11 июня 2026 в 18:07

Калужский суд оставил «дочку» французской косметической компании «с носом»

Суд отклонил иск компании L'Oreal к таможне на 896 млн рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Арбитражный суд Калужской области в полном объеме отклонил исковое заявление столичного акционерного общества «Л'Ореаль» к Центральному таможенному управлению, сообщает РИА Новости. Известная парфюмерно-косметическая компания настойчиво требовала вернуть из государственного бюджета около 896 млн рублей излишне взысканных, по ее мнению, пошлин.

Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью, — указано в карточке дела.

Крупный импортер просил суд обязать государственное ведомство осуществить возврат крупной суммы, включающей таможенные пошлины, НДС и начисленные пени. Взыскания были наложены на организацию на основании ранее принятых по акту проверки документов и решений Калужской таможни о внесении изменений в декларации на товары. Всего в поданном заявлении фигурировало восемь различных решений надзорного органа, в соответствии с которыми пошлины для компании были пересчитаны в сторону существенного увеличения.

Несмотря на доводы истца, калужский арбитраж не нашел веских оснований для удовлетворения данных требований косметического гиганта. В 2022 году французская компания L'Oreal, владеющая популярными марками Garnier, Maybelline, Lancome и другими, приостановила прямые поставки своей продукции на российский рынок.

Ранее американская корпорация общественного питания McDonald's, приостановившая работу в России весной 2022 года, зарегистрировала в Роспатенте 14 товарных знаков. Среди них как оригинальные названия на английском, так и их переводы на русский язык.

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