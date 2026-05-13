McDonald's расчистил себе дорогу на российский рынок ТАСС: компания McDonald's зарегистрировала в России 14 товарных знаков

Американская корпорация общественного питания McDonald's, приостановившая работу в России весной 2022 года, зарегистрировала в Роспатенте 14 товарных знаков. Среди них как оригинальные названия на английском, так и их переводы на русский язык, следует из данных ведомства, изученных корреспондентом ТАСС.

В перечень зарегистрированных брендов вошли McCafe, Ronald McDonald House и McCrispy, а также их русскоязычные аналоги — «МакКафе», «Дом Роналда Макдоналда» и «МакКриспи». Помимо них, в список попали Happy Meal, «Биг Брекфаст Ролл», «МакФреш», «Макчикен», «Мэр Макчиз» и «Университет Гамбургерологии».

Кроме того, компания зарегистрировала два изобразительных товарных знака. Речь идет про персонажа «Гримас», используемого в рекламных кампаниях сети, и утку в фартуке с фирменной буквой «M».

Зарубежные бренды продолжают регистрировать и продлевать свои торговые знаки в России для защиты от подделок. Они не хотят, чтобы кто-то мог реализовывать товары под видом продукции правообладателя.

Ранее американская корпорация Apple подала заявку на регистрацию товарного знака в России. В случае одобрения компания сможет расширить перечень реализуемых товаров на российском рынке.