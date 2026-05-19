Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 02:07

Snickers возвращается в Россию

Mars хочет зарегистрировать Snickers в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский производитель шоколада и продуктов питания Mars хочет зарегистрировать три товарных знака в России, включая батончик Snickers, передают РИА Новости со ссылкой на Роспатент. Заявки на регистрацию поступили в мае.

В случае успешной регистрации Mars сможет продавать в России продукцию под указанными товарными знаками. Речь идет о шоколаде, конфетах, различных десертах и напитках.

После ухода Mars в 2022 году с российского рынка пустующие места заполнили бренды из Казахстана и Китая. Уже к 2025 году Казахстан стал крупнейшим импортером шоколада из России. Объем поставок в страну за январь — апрель достиг в денежном выражении $78,3 млн (6,1 млрд рублей). В число основных импортеров также вошли Узбекистан, Киргизия и Грузия.

Вслед за странами СНГ российский шоколад активно закупали Китай ($7,4 млн долларов — 576 млн рублей), Армения ($5,7 млн — 444 млн рублей), Сербия ($3 млн — 233 млн рублей), Молдавия ($2,4 млн — 187 млн рублей) и Германия ($2,1 млн — 164 млн рублей). В топ-15 вошли США, где закупки достигли почти $1 млн (80 млн рублей), а также Израиль, Саудовская Аравия, Латвия и Болгария.

Общество
Россия
Mars
Snickers
Роспатент
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высказался о том, что особенно ценит в Китае
Товарооборот России и Китая превысил $200 млрд
Путин высказался о дружбе с Си Цзиньпином перед визитом в Китай
Путин назвал отношения с Китаем беспрецедентным
Крах «Грузинского легиона»: зачем Киев избавляется от иностранных наемников
Посольство Италии ответило на слухи о новых правилах по визам для россиян
Конгрессу США показали тревожный доклад по Украине
В России оценили заявление Литвы о нападении на Калининград
ПВО отразила ночную попытку атаки на Москву
Раненый боец ВС РФ в одиночку сорвал атаку группы ВСУ
Врач назвала вредную привычку, чреватую перееданием
США расширили подготовку военных ВСУ в Европе
Snickers возвращается в Россию
Россиян предупредили о новых схемах обмана с семенами
В США хотят изменить статус военного присутствия в Гренландии
Что скрывают опытные путешественники: главные секреты одиночных поездок
В ООН ограничивают доступ для свидетелей преступлений на Украине
Греция потребовала от Украины отозвать беспилотные катера от побережья
Аэропорт Краснодара неожиданно закрылся
Трамп заявил, что США ждут от Ирана письменного отказа от ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.