Snickers возвращается в Россию

Американский производитель шоколада и продуктов питания Mars хочет зарегистрировать три товарных знака в России, включая батончик Snickers, передают РИА Новости со ссылкой на Роспатент. Заявки на регистрацию поступили в мае.

В случае успешной регистрации Mars сможет продавать в России продукцию под указанными товарными знаками. Речь идет о шоколаде, конфетах, различных десертах и напитках.

После ухода Mars в 2022 году с российского рынка пустующие места заполнили бренды из Казахстана и Китая. Уже к 2025 году Казахстан стал крупнейшим импортером шоколада из России. Объем поставок в страну за январь — апрель достиг в денежном выражении $78,3 млн (6,1 млрд рублей). В число основных импортеров также вошли Узбекистан, Киргизия и Грузия.

Вслед за странами СНГ российский шоколад активно закупали Китай ($7,4 млн долларов — 576 млн рублей), Армения ($5,7 млн — 444 млн рублей), Сербия ($3 млн — 233 млн рублей), Молдавия ($2,4 млн — 187 млн рублей) и Германия ($2,1 млн — 164 млн рублей). В топ-15 вошли США, где закупки достигли почти $1 млн (80 млн рублей), а также Израиль, Саудовская Аравия, Латвия и Болгария.