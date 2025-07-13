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13 июля 2025 в 10:38

Назван лидер по закупкам шоколада из России

Казахстан стал крупнейшим импортером шоколада из России с начала 2025 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С начала 2025 года крупнейшим покупателем российского шоколада стал Казахстан — объем поставок в страну за январь–апрель достиг в денежном выражении $78,3 млн (6,1 млрд рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные по торговой статистике разных государств. В пятерку основных импортеров также вошли Азербайджан, Узбекистан, Киргизия и Грузия.

Вслед за странами СНГ российский шоколад активно закупали Китай ($7,4 млн долларов — 576 млн рублей), Армения ($5,7 млн — 444 млн рублей), Сербия ($3 млн — 233 млн рублей), Молдавия ($2,4 млн — 187 млн рублей) и Германия ($2,1 млн — 164 млн рублей). В топ-15 вошли США, где закупки достигли почти $1 млн (8 млн рублей), а также Израиль, Саудовская Аравия, Латвия и Болгария.

Наиболее заметный рост спроса зафиксирован в Болгарии — импорт российского шоколада в эту страну увеличился в 4,1 раза. В Саудовской Аравии и Казахстане объемы закупок выросли соответственно в 1,8 и 1,3 раза.

По итогам первых четырех месяцев года общий экспорт шоколадной продукции из России составил $170,7 млн (13 млрд рублей). За весь прошлый год объем поставок достиг $850 млн (66 млрд рублей), увеличившись на 8%.

Ранее данные Главного таможенного управления КНР показали, что в мае 2025 года Россия увеличила импорт китайского шоколада в 3,2 раза по сравнению с апрелем, достигнув $2,5 млн (196 млн рублей). Кроме того, РФ также вошла в топ-5 крупнейших покупателей с долей 7,2% от общего китайского экспорта, уступив только Малайзии, Гонконгу, Японии и Индонезии.

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