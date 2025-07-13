В США назвали причину проблем в отношениях между Москвой и Вашингтоном

В США назвали причину проблем в отношениях между Москвой и Вашингтоном AC: плохое знание истории американскими элитами мешает диалогу России и США

Одной из главных проблем на пути к налаживанию диалога между Москвой и Вашингтоном является плохое знание российской истории представителями американской элиты, пишет издание The American Conservative. Их противоречивое поведение также мешает выстраиванию отношений РФ и США, отметили журналисты.

Американцы, которые не знают или не признают историю России, не способны понять русский образ мышления, что ставит под угрозу их способность заключать соглашения с ней, — говорится в материале.

Ранее американские журналисты заявили, что российский лидер Владимир Путин проигнорирует давление, которое планирует на него оказать президент США Дональд Трамп. По их словам, у главы РФ присутствует уверенность в военном превосходстве ВС России над ВСУ, оборона которых может пасть в ближайшее время.

Кроме того, они отметили, что Путин готов к введению Трампом новых ограничительных мер. Москва допускает ужесточение санкционной политики Вашингтона, несмотря на перерыв в ней со стороны американского руководства, подчеркнули журналисты из США.